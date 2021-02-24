«Яндексу» дали месяц на отмену дискриминации в продвижении для сторонних сервисов

ФАС предписала «Яндексу» в месячный срок предоставить сторонним сервисам те же возможности по продвижению, что и для своих ресурсов.

«ФАС России... предупреждает ООО „Яндекс“ о необходимости прекращения указанных действий (бездействия) путем: прекращения предоставления сервисам лиц, входящим в группу лиц ООО „Яндекс“ ... преимущественных возможностей, в том числе технических, визуальных и иных возможностей по продвижению (привлечению внимания пользователей) в поисковой системе „Яндекс“ (yandex.ru) с помощью интерактивных ответов и (или) иных применимых функций и технологий, демонстрируемых на страницах поисковой выдачи поисковой системы „Яндекс“ (yandex.ru), функционал которых недоступен или ограниченно доступен лицам, не входящим с ООО „Яндекс“ в одну группу лиц», — говорится в предупреждении ФАС.

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Ведомство обязало «Яндекс» обеспечить для сторонних сервисов доступ к техническим, визуальным и иным возможностям по продвижению (привлечению внимания пользователей) в поисковой системе, в том числе с помощью интерактивных ответов и (или) иных применимых функций и технологий, демонстрируемых на страницах поисковой выдачи, которые доступны и (или) применяются лицами, входящими в группу лиц ООО «Яндекс».

При этом интернет-компания должна опубликовать условия доступа любых сервисов к возможностям по продвижению в поисковой системе в формате, доступном для ознакомления хозяйствующих субъектов вне зависимости от вхождения в группу лиц ООО «Яндекс». Также «Яндекс» должен обеспечить показ сторонних сервисов в поисковой выдаче по единым правилам ранжирования, применяемым при формировании органической выдачи в поисковой системе «Яндекс», на равных условиях, не допуская преимущественной демонстрации собственных сервисов.

Требования должны быть исполнены в месячный срок.

По материалам «РИА Новости».