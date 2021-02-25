Похоже, электронных журналов по инструктажу мы можем не дождаться

Комментарий эксперта о регуляторной гильотине и охране труда. И о том, какие полезные достижения из охраны труда могут вскоре убрать.

Комментирует Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения трудового законодательства, Член Генерального совета Партии Роста, Генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт».

«Если коротко об изменениях, которые сносятся депутатами:

Электронный документооборот в охране труда. Я не понимаю, как в современном мире можно вести журналы инструктажей в бумажном виде? Многие компании имеют большую филиальную сеть, они должны пересылать бумаги по всей стране, затрачивая огромное количество средств на администрирование всей этой бумажной волокиты. Пандемия 2020 года показала, что без цифровизации, в частности трудовых отношений, никуда не деться. Кстати, сейчас идёт эксперимент по электронному документообороту в кадрах... То есть, электронную трудовую книжку можно иметь, трудовой договор можно электронной подписью подписать, а журнал инструктажа должен быть в бумажном виде! Где логика? Пресловутая статья 217 ТК (будущая 223-я). В ней говорится, что если в компании работает больше 50 человек, то нужен специалист по охране труда. То есть, если у меня 55 программистов в офисе, то я должен нанять специалиста по охране труда, а если у меня 35 промышленных альпинистов (падение с высоты занимает первое место по смертям на рабочем месте), то специалист по охране труда не нужен... Опять вопрос, где логика? Мы предложили подойти с точки зрения риск-ориентированного подхода. То есть, на основании оценки профессиональных рисков (обязательная процедура для всех организаций) работодатель сам принимает решение, брать спеца, самому нести ответственность или нанять организацию. Дистанционные медосмотры — тоже сносят. Когда в стране стоит курс на телемедицину, депутаты в Думе идут в другую сторону... Хорошо, если ты живешь и работаешь в Москве, где мед. центры на каждом шагу, а что делать регионам? У нас есть примеры, когда для прохождения предрейсового медосмотра человек должен проехать до мед. центра 180 км. То есть, перед тем, как сесть за руль служебного авто, он должен проехать 360 км туда и обратно! Как думаете он это делает? Нет конечно. Такие устаревшие требования порождают правовой нигилизм.

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Вот так вот. Когда Президент страны продвигает регуляторную гильотину, десятки тысяч людей вовлечены в данную деятельность, аппарат и министерства не спят ночами, работая с нами, депутаты оставляют старый порядок, наводя небольшой лоск на принимаемые новые законы.

В частности, депутат Тарасенко (руководитель рабочей группы при Комитете по труду в ГД) сказал, что он ещё в 80-ом году работал инспектором по труду и не надо его учить — журналы, как были бумажные, так и останутся.

Всё... Занавес!»..