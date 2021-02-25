С 1 марта выплаты на детей до 3 лет снова будут оформляться по заявлениям

1 марта заканчивается беззаявительный порядок назначения выплат на детей до 3 лет нуждающимся семьям.

Напомним, на первого ребенка выплаты производятся органами Соцзащиты, на второго ­выплаты идут из ПФР за счет маткапитала.

Заявление нужно подавать при первичном обращении, когда ребенку исполнится 1 год и 2 года. Однако в период пандемии с 1 апреля 2020 года до 1 марта 2021 года власти ввели беззаявительный порядок.

Гражданам, у которых дети достигали возраста одного года или двух лет в этот период, выплата на ребенка назначалась автоматически (без подачи заявления и предъявления документов) на период до достижения ребенком двух или трех лет соответственно.

Теперь для оформления выплаты гражданам необходимо обратиться с пакетом документов в орган социальной защиты или МФЦ, пояснили в Минтруде.

После 1 марта для продления выплаты семьей предоставляются сведения о доходах за 12 месяцев.

Отсчет указанного периода начинается за 6 месяцев до даты подачи заявления о продлении (назначении) такой ежемесячной выплаты, пояснили в ПФР.

Например, дата подачи заявления на ежемесячную выплату — 02.03.2021. Нужно вернуться на шесть месяцев назад — это сентябрь 2020 года — и взять предшествующие сентябрю 12 месяцев. Таким образом, сведения о доходах членов семьи предоставляются за период с 01.09.2019 по 31.08.2020.