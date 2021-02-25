Какие ошибки допускают работодатели в форме СЗВ-СТАЖ

До 1 марта надо сдать в ПФР отчет по форме СЗВ-СТАЖ за 2020 год.

В ПФР рассказали, какие ошибки допускаю страхователи при составлении этой отчетности:

несоответствие ФИО в отчетности, страховом свидетельстве и документах удостоверяющих личность;

периоды работы, указанные в форме СЗВ-СТАЖ не соответствовали представленной страхователем в течение года отчетности СЗВ-М и СЗВ-ТД;

неправильное представление исходных, дополняющих и корректирующих форм.

В ПФР пояснили, что исходные формы следует представлять впервые, дополняющие формы — включают новых сотрудников в ранее представленную отчетность, корректирующие — исправляют ранее представленные сведения.

Отметим, что в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 27-ФЗ за непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений персонифицированного учета к такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.