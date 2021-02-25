Как малому бизнесу не переплачивать налоги? Бесплатный вебинар 1 марта

В кризисные времена особенно важно не переплачивать налоги и делать это легально и так, чтобы налоговикам было не за что зацепиться.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как сэкономить на налогах? 12 идей для малого бизнеса». Он пройдет 1 марта, начало в 11:00 по Мск.
На вебинаре разберем:
- Снижение налоговой нагрузки по налогу на прибыль.
- Налоговые каникулы.
- Специальные налоговые режимы.
- Особые экономические зоны.
- Приобретение активов за счет бизнеса.
- Представительские расходы.
Записывайтесь сейчас! Вебинар бесплатный.