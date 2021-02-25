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Как малому бизнесу не переплачивать налоги? Бесплатный вебинар 1 марта

В кризисные времена особенно важно не переплачивать налоги и делать это легально и так, чтобы налоговикам было не за что зацепиться.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как сэкономить на налогах? 12 идей для малого бизнеса». Он пройдет 1 марта, начало в 11:00 по Мск.

На вебинаре разберем:

  • Снижение налоговой нагрузки по налогу на прибыль.
  • Налоговые каникулы.
  • Специальные налоговые режимы.
  • Особые экономические зоны.
  • Приобретение активов за счет бизнеса.
  • Представительские расходы.

Записывайтесь сейчас! Вебинар бесплатный.

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