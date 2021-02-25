На Украине запретили «Живой журнал», РБК, «Банки.ру» и еще 400 сайтов

426 сайтов (российских и украинских, а также немецких, итальянских и израильских) попали под запрет на Украине.
Список опубликовала Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
Сайты, попавшие в этот список, подлежат немедленной блокировке местными интернет-провайдерами, передает «Медуза».
Под блокировку, в частности, попали, следующие известные сайты:
- блог-платформа «Живой журнал» (livejournal.com)
- информ-агентство РБК (rbc.ru)
- финансовый супермаркет «Банки.ру» (banki.ru)
- издание «Аргументы недели» (argumenti.ru)
- сервис статистики телеграм-каналов tgstat.ru
- подраздел сервиса хостинга и веб-разработки GitHub (gist.github.com)
- сайт compromat.ru.