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На Украине запретили «Живой журнал», РБК, «Банки.ру» и еще 400 сайтов

426 сайтов (российских и украинских, а также немецких, итальянских и израильских) попали под запрет на Украине.

Список опубликовала Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Сайты, попавшие в этот список, подлежат немедленной блокировке местными интернет-провайдерами, передает «Медуза».

Под блокировку, в частности, попали, следующие известные сайты:

  • блог-платформа «Живой журнал» (livejournal.com)
  • информ-агентство РБК (rbc.ru)
  • финансовый супермаркет «Банки.ру» (banki.ru)
  • издание «Аргументы недели» (argumenti.ru)
  • сервис статистики телеграм-каналов tgstat.ru
  • подраздел сервиса хостинга и веб-разработки GitHub (gist.github.com)
  • сайт compromat.ru.
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