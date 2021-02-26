Власти будут автоматически получать реквизиты счетов граждан для выплаты им социальных пособий

Чтобы предоставлять гражданам меры социальной поддержки в беззаявительном порядке, разработают «Порядок использования информации о реквизитах счетов».

Соответствующий проект, подготовленный Минтрудом, размещен на федеральном портале.

Через портал госуслуг гражданин сможет дать согласие на использование указанных им реквизитов счета в целях получения мер социальной защиты.

Согласие должно включать фамилию, имя, отчество, СНИЛС, реквизиты счета гражданина.

При этом банки при согласии гражданина будут передавать на госуслуги информацию об открытых счетах, и гражданин, заполняя вышеназванное согласие, сможет использовать данные сведения для автоматического заполнения соответствующих полей формы согласия.

Вместе с тем гражданин вправе предоставить сведения о реквизитах счета путем самостоятельного заполнения соответствующих полей формы согласия.

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Данное согласие с госуслуг будет передаваться в систему ЕГИССО для использования органами и организациями при предоставлении мер социальной защиты.

Поясним, ЕГИССО — это единая государственная информационная система социального обеспечения.

При наличии согласия, в случае выявления на основании обрабатываемых данных в ЕГИССО возможности получения гражданином меры социальной защиты в беззаявительном порядке, ЕГИССО в автоматическом режиме направляет информацию в электронной форме органам и организациям, предоставляющим меры социальной защиты в беззаявительном порядке, для использования при назначении данной меры.