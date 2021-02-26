💣 Опубликованы контрольные соотношения для признания декларации по НДС несданной

С 1 июля этого года статья 174 НК дополнится новой нормой, согласно которой декларация по НДС будет считаться несданной, если показатели в ней не соответствуют контрольным соотношениям.

О том, что декларация с критичными ошибками, налоговики будут сообщать по ТКС на следующий день после дня сдачи отчета налогоплательщиком.

Новые контрольные соотношения, которые будут применяться для целей этой новой нормы, опубликованы на федеральном портале.

Контрольные соотношения показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, свидетельствующие о нарушении порядка ее заполнения, в части реализации положения пункта 5.3 статьи 174 НК