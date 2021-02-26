💣 Опубликованы контрольные соотношения для признания декларации по НДС несданной

С 1 июля этого года статья 174 НК дополнится новой нормой, согласно которой декларация по НДС будет считаться несданной, если показатели в ней не соответствуют контрольным соотношениям.
О том, что декларация с критичными ошибками, налоговики будут сообщать по ТКС на следующий день после дня сдачи отчета налогоплательщиком.
Новые контрольные соотношения, которые будут применяться для целей этой новой нормы, опубликованы на федеральном портале.
Контрольные соотношения показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, свидетельствующие о нарушении порядка ее заполнения, в части реализации положения пункта 5.3 статьи 174 НК
№ КС
Контрольное соотношение
Описание Контрольного соотношения
1
р. 3. ст. 200 гр. 3 = р. 3. ст.118 гр. 5 — ст. 190 гр. 3
Сопоставление показателей внутри Раздела 3 Декларации по налогу на добавленную стоимость (далее – Декларация)
Cумма налога, подлежащая уплате в бюджет по Разделу 3, равна разнице величины общей суммы налога, исчисленной с учетом восстановленных сумм налога по Разделу 3 и общей сумме налога, подлежащей вычету по Разделу 3
2
ст. 040 р. 1 = (ст. 200 р. 3 + ст. 130 р. 4 + ст. 160 р. 6) - (ст. 210 р. 3 + ст. 120 р. 4 + ст. 080 р. 5 + ст. 090 р. 5 + ст. 170 р. 6)
Сопоставление показателей Раздела 1 Декларации с Разделами 3, 4, 5, 6 Декларации
Cумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 1 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации в Разделе 1 Декларации, равна суммарно отраженному к уплате по Разделам 3, 4, 5, 6 Декларации
3
гр. 5 ст. 118 р. 3 + сумма ст. 050 и 130 р. 6 + сумма ст. 060 по всем листам р. 2 + сумма ст. 050 р. 4 + ст. 080 р. 4 = [ст. 260 + ст. 265 + ст. 270] р. 9 + [ст. 340 прил. 1 к р. 9 дНДС + ст. 345 прил. 1 к р. 9 дНДС + ст. 350 прил. 1 к р. 9 дНДС - ст. 050 прил. 1 к р. 9 - ст. 055 прил. 1 к р. 9 дНДС - ст. 060 прил. 1 к р. 9 дНДС]
Сопоставление показателей суммового значения Разделов 2, 3, 4, 6 и 9 Декларации
Общая сумма исчисленного налога по Разделам 2, 3, 4, 6 Декларации равна итоговой сумме налога по Разделу 9 Декларации с учетом Приложения к Разделу 9 Декларации
4
ст. 190 р. 3 + сумма стр. 030 и 040 р. 4 + ст. 080 и 090 р. 5 + ст. 060 р. 6 + ст. 090 р. 6 + ст. 150 р. 6 = ст. 190 р. 8 + [ст. 190 прил. 1 к р. 8 - ст. 005 прил. 1 к р. 8]
Сопоставление показателей суммового значения Разделов 3, 4, 5, 6 и 8 Декларации
Общая сумма вычетов по Разделам 3, 4, 5, 6 Декларации равна итоговой сумме вычетов по Разделу 8 Декларации с учетом Приложения к Разделу 8 Декларации
5
сумма ст. 180 р. 8 = ст. 190 на последней странице р. 8
Выявление несоответствий в Разделе 8 Декларации
Сумма всех вычетов построчно по Разделу 8 Декларации равна итоговой сумме вычетов по Разделу 8
6
стр. 005 прил. 1 к р. 8 дНДС + сумма ст. 180 прил. 1 к р. 8 дНДС = ст. 190 на последней странице прил. 1 к р. 8 дНДС
Выявление несоответствий в Приложении 1 к Разделу 8 Декларации
Сложение итоговой суммы налога по книге покупок Приложения 1 к Разделу 8 и суммы налога по счету фактуре, разница суммы налога по корректировочному счету-фактуре, принимаемая к вычету равно сумме налога всего по Приложению 1 к Разделу 8 Декларации
7
сумма ст. 200 р. 9 = ст. 260 р. 9 на последней странице
Выявление несоответствий сведений в Разделе 9
Сумма налога по счету-фактуре, по ставке 20% Раздела 9 Декларации равна сумме налога по книге продаж по ставке 20% Раздела 9 Декларации на последней странице
8
сумма ст. 210 р. 9 = ст. 270 р. 9 на последней странице
Выявление несоответствий сведений в Разделе 9
Сумма налога по счету-фактуре, по ставке 10% Раздела 9 Декларации равна сумме налога по книге продаж по ставке 10% Раздела 9 Декларации на последней странице
9
сумма ст. 205 р. 9 = ст. 265 р. 9 на последней странице
Выявление несоответствий сведений в Разделе 9
Сумма налога по счету-фактуре, по ставке 18% Раздела 9 Декларации равна сумме налога по книге продаж по ставке 18% Раздела 9 Декларации на последней странице
10
ст. 050 прил. 1 к р. 9 дНДС + сумма ст. 280 прил. 1 к р. 9 дНДС = ст. 340 прил. 1 к р. 9 дНДС
Выявление несоответствий сведений в Приложении 1 к Разделу 9
Сложение итоговой суммы налога по книге продаж по ставке 20% Приложения 1 к Разделу 9 Декларации равно сумме налога по Приложению 1 к Разделу 9 Декларации по ставке 20%
11
ст. 060 прил. 1 к р. 9 дНДС + сумма ст. 290 прил. 1 к р. 9 дНДС = ст. 350 прил. 1 к р. 9 дНДС
Выявление несоответствий сведений в Приложении 1 к Разделу 9
Сложение итоговой суммы налога по книге продаж по ставке 10% Приложения 1 к Разделу 9 Декларации равна сумме налога по Приложению 1 к Разделу 9 Декларации по ставке 10%
12
ст. 055 прил. 1 к р. 9 дНДС + сумма ст. 285 прил. 1 к р. 9 дНДС = ст. 345 прил. 1 к р. 9 дНДС
Выявление несоответствий сведений в Приложении 1 к Разделу 9
Сложение итоговой суммы налога по книге продаж по ставке 18% Приложения 1 к Разделу 9 Декларации равна сумме налога по Приложению 1 к Разделу 9 Декларации по ставке 18%