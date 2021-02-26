Возврат безработицы до уровня 4,5% произойдет в 2022 году

Безработица в стране вернется на допандемический уровень в 2022 году. Сейчас угроз новой безработицы нет, но они могут появиться при новой пандемии.

Об этом рассказал директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.

«Скорее всего, восстановление на старые уровни около 4,5% произойдет в 2022. В 2021 ожидаемые темпы роста ВВП (3%) означают, что скорее безработица будет выше 4%», — отметил он.

По словам эксперта, сейчас нет рисков роста безработицы, но они могут вновь появиться при возникновении нового мандемического кризиса.

Также он считает, что для восстановления малого и среднего бизнеса нужна господдержка.

«Восстановление сектора услуг будет не таким быстрым, в базовом сценарии роста ВВП на 3% доля МСП в России падает. Это не самый позитивный сигнал как в рамках национальных проектов, так и в целом из-за продолжения укрупнения бизнеса. Вероятно, стоит обдумать, как облегчить для МСП развитие на ближайшие три года», — отметил Шибанов.

По материалам «РИА Новости».