Эксперты: из-за маркировки молочные продукты не подорожают

Заметного влияния маркировки на цену молочной продукции быть не должно, к такому выводу пришли участники совещания в администрации Краснодарского края.

«Обращаю внимание, что в совокупности, учитывая меры поддержки, которые готовит Минсельхоз и Минпромторг, опасения, что стоимость кода существенно повлечет подорожание продукции, это безосновательно. Потому что как раз преференции и субсидирование затрат, которые несут производители на маркировку, на оборудование, будут компенсироваться мерами поддержки», — сообщила директор департамента цифровой маркировки Минпромторга Екатерина Приезжева.

Председатель совета директоров Молочного союза Людмила Маницкая отметила, что устранение нелегального оборота дает возможность расширения бизнеса: «Вы не поверите, сегодня отрасль в прибыли больше, чем в 2019 году. То есть мы даже не почувствовали (пандемию). Что такое свободный рынок без присутствия фальсификата и прочего».

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В Центре отраслевой экономики НИФИ посчитали выгоды, которые будет нести отрасль от устранения фальсификата. «Мы очень четко различаем понятия фальсификата, контрафакта, теневого оборота, включая серый импорт. Мы оцениваем в настоящее время теневой оборот от 18 до 44 %», — отметила руководитель Центра Инна Рыкова. По расчетам аналитиков, рост конечных цен не будет заметным. В пример она привела мороженое — его маркировка стартует 1 июня.

«Понятно, что на сегодня в момент вхождения в рынок, это другие цифры, но если посмотреть рост цены за 6 лет — то для мороженого это 1,61 % влияния на цену... Мы видим, что по мороженому 5 миллиардов идут доходы, 3,6 млрд — расходы. По нашим данным, средняя цена кода с учетом амортизации на 6 лет будет 0,83 рубля», — сказала Рыкова.