Оплата по QR-кодам может занять от 15 до 25% рынка безналичных платежей

В данный момент оплаты по QR-кодам составляют менее 1% от всех безналичных платежей, но в среднесрочной перспективе они могут занять от 15 до 25% от общего объема эквайринга в районах, где использование карт менее удобно.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей банков.

«В горизонте двух лет данный платежный метод может занять нишу с долей до 15–20% в электронной коммерции и 7–10% в оффлайне», — согласен директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин.

В Промсвязьбанке считают, что в долгосрочной перспективе такой способ оплаты имеет все шансы потеснить классический эквайринг, заняв через пять лет около 10–15% рынка.

По ожиданиям старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, в перспективе пяти лет доля QR-кодов может занять до четверти рынка безналичных платежей.

В ВТБ прогноз не такой оптимистичный. Как пишет издание, там считают, что доля платежей по QR-кодам займет от 5 до 15% рынка.