Налоговики начали использовать «спящую» норму валютного контроля и выигрывать суды

Налоговики активировали норму закона о валютном контроле, которая до этого на протяжении 16 лет фактически была «спящей».

С конца 2019 года налоговые инспекции Московского региона назначили штрафы по меньшей мере трем компаниям за невозврат валютной выручки, полученной в рамках зарубежных строительных контрактов на сумму не менее 376 млн руб. за валютные операции, признанные незаконными.

Речь идет о положении статьи 19 закона о валютном регулировании и валютном контроле, которое разрешает российским подрядчикам не зачислять иностранную валюту на счета в российских банках, если она используется для оплаты или возмещения «местных расходов», возникающих в связи со строительством объектов за рубежом.

Начиная с даты вступления закона в силу (2003 год) эта норма фактически была «спящей», споры в судебной практике практически отсутствовали, рассказали РБК юристы.

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Спорная норма звучит так:

резиденты России вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных (российских) банках иностранную валюту «при оплате или возмещении заказчиками (нерезидентами) и (или) иными третьими лицами (нерезидентами) местных расходов резидентов по заключенным ими договорам (контрактам) с нерезидентами при осуществлении деятельности таких резидентов, возникающих в связи с сооружением, реконструкцией или модернизацией резидентами объектов за пределами территории Российской Федерации, — на период строительства, реконструкции или модернизации, по окончании которого оставшиеся средства подлежат переводу на счета резидентов, открытые в уполномоченных банках».

Разрешительная оговорка была уточнена в июле 2020 года поправками в закон (например, добавилось слово «возмещение»), до того она формулировалась так: «при оплате заказчиками (нерезидентами) местных расходов резидентов, связанных с сооружением резидентами объектов на территориях иностранных государств, — на период строительства, по окончании которого оставшиеся средства подлежат переводу на счета резидентов, открытые в уполномоченных банках».