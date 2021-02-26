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Налоговики начали использовать «спящую» норму валютного контроля и выигрывать суды

Налоговики активировали норму закона о валютном контроле, которая до этого на протяжении 16 лет фактически была «спящей».

С конца 2019 года налоговые инспекции Московского региона назначили штрафы по меньшей мере трем компаниям за невозврат валютной выручки, полученной в рамках зарубежных строительных контрактов на сумму не менее 376 млн руб. за валютные операции, признанные незаконными.

Речь идет о положении статьи 19 закона о валютном регулировании и валютном контроле, которое разрешает российским подрядчикам не зачислять иностранную валюту на счета в российских банках, если она используется для оплаты или возмещения «местных расходов», возникающих в связи со строительством объектов за рубежом.

Начиная с даты вступления закона в силу (2003 год) эта норма фактически была «спящей», споры в судебной практике практически отсутствовали, рассказали РБК юристы.

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Спорная норма звучит так:

резиденты России вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных (российских) банках иностранную валюту «при оплате или возмещении заказчиками (нерезидентами) и (или) иными третьими лицами (нерезидентами) местных расходов резидентов по заключенным ими договорам (контрактам) с нерезидентами при осуществлении деятельности таких резидентов, возникающих в связи с сооружением, реконструкцией или модернизацией резидентами объектов за пределами территории Российской Федерации, — на период строительства, реконструкции или модернизации, по окончании которого оставшиеся средства подлежат переводу на счета резидентов, открытые в уполномоченных банках».

Разрешительная оговорка была уточнена в июле 2020 года поправками в закон (например, добавилось слово «возмещение»), до того она формулировалась так: «при оплате заказчиками (нерезидентами) местных расходов резидентов, связанных с сооружением резидентами объектов на территориях иностранных государств, — на период строительства, по окончании которого оставшиеся средства подлежат переводу на счета резидентов, открытые в уполномоченных банках».
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Во всех трех делах, о которых пишет РБК, налоговики сосредоточились на формальном анализе заключенных контрактов. В частности, в деле АО «Трест «Шахтспецстрой» налоговики указывали, что ни платеж от заказчика, ни контракт не содержали условия или какой-либо оговорки о поступлении данных средств в целях оплаты заказчиком местных расходов подрядчика. Несколько судебных инстанций последовательно согласились с позицией налоговиков.

Представитель одной из компаний, которая попала под санкции, рассказала, что аргументация налоговиков заключалась в том, что деньги, которые фирме платит заказчик, являются ее выручкой и по контракту не могут идти на возмещение местных расходов. «Плюс еще аргумент [налоговой], что это не те местные расходы, а другие. То есть, если вы покупаете воду для своих рабочих, это не местные расходы, связанные с сооружением»

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Расходы компании, списанные со счета в таджикском банке, на оплату местных налогов, зарплаты сотрудникам, оплату авиабилетов, столовой воды и т.д. «не подпадают под действие» оговорки из статьи 19 закона о валютном контроле, рассудил Арбитражный суд города Москвы в феврале 2021 года.

Компанию не спасло даже то, что она частично тратила полученные в рамках контракта денежные средства на местные расходы, а остальное возвращала на счет в уполномоченном российском банке.
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