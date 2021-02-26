Оператор системы маркировки составил план перехода на ЭДО для тех, кто работает с маркированными товарами.

Оператор системы маркировки — ЦРПТ — составил план перехода на электронный документооборот для тех, кто работает с маркированными товарами. Согласно данным системы маркировки, сейчас с использованием ЭДО в систему передается 74% документов, говорится в пресс-релизе оператора.

Согласно постановлению правительства РФ от 31.12.2020 № 2464, с 1 января 2022 года использовать только электронные «накладные» должны производители, импортеры, продавцы товаров легкой промышленности, обуви, парфюмерии, шин и покрышек, фотоаппаратов и ламп-вспышек будут передавать данные о маркированных товарах с помощью электронного документооборота.

Участникам оборота станет доступна возможность передачи сведений об аннулировании электронных документов, приобретении для собственных нужд и безвозмездной передаче маркируемых товаров. Также будет обеспечена поддержка агентских и комиссионных схем в электронных документах.

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Среди основных преимуществ электронного документооборота: позволяет обменяться документами в режиме онлайн и не направлять курьеров с бумажными счетами, ускоряет рабочие процессы, подписанный УКЭП документ обладает юридической силой, дает возможность хранения и поиска документов в нужном объеме и с нужной сортировкой.

«Стоимость отправки электронного документа на рынке сейчас от 3 до 10 рублей в зависимости от объема отправляемых документов и условий конкретного оператора ЭДО. Это существенно дешевле бумажного документооборота, который требует затрат на бумагу, печать, прием и отправку документов, хранение архива», — пояснил руководитель направления электронного документооборота в IT-компании «Платформа ОФД» Андрей Ананьев.