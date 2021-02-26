Каждый второй опрошенный предприниматель ведет бухгалтерию самостоятельно

Каждый второй предприниматель ведет бухгалтерию самостоятельно, а большинство из них тратят на нее менее пяти часов в неделю.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование сервиса «Кнопка». В опросе участвовали более 800 представителей бизнеса в возрасте от 18 до 60 лет.

«Более половины (50,4%) респондентов сказали, что ведут бухгалтерию самостоятельно. При этом из них 32,6% делают отчеты полностью сами, 11,2% пользуются онлайн-сервисами банков, а еще 6,6% ведут бухучет с помощью бухгалтерских сервисов. Стоит отметить, что женщины (55,6%) сами следят за бухгалтерией чаще, чем мужчины (46,8%). Бухгалтер в штате есть только у четверти российских предпринимателей — 25,5% бизнесменов выбирают традиционный подход к бухгалтерскому обслуживанию», — отмечается в материалах исследования.

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Вот еще интересные цифры, о найме бухгалтера в штат по городам:

36,6% случаев — это Москва:

22,7% — Екатеринбург:

29,3% — Санкт Петербург.

Еще 14,8% опрошенных пользуются трудом бухгалтеров-фрилансеров.

Исследование также показало, сколько предприниматели тратят времени на ведение бухгалтерии.

Больше половины опрошенных предпринимателей (54,6%) тратят на документооборот менее пяти часов в неделю, еще треть (30,4%) — от 5 до 10 часов. Почти 5% предпринимателей (4,8%) посвящают документообороту больше 15 часов в неделю.

Комментирует Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, Член Генерального совета Партии Роста, Генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт»