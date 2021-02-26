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Каждый второй опрошенный предприниматель ведет бухгалтерию самостоятельно

Каждый второй предприниматель ведет бухгалтерию самостоятельно, а большинство из них тратят на нее менее пяти часов в неделю.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование сервиса «Кнопка». В опросе участвовали более 800 представителей бизнеса в возрасте от 18 до 60 лет.

«Более половины (50,4%) респондентов сказали, что ведут бухгалтерию самостоятельно. При этом из них 32,6% делают отчеты полностью сами, 11,2% пользуются онлайн-сервисами банков, а еще 6,6% ведут бухучет с помощью бухгалтерских сервисов. Стоит отметить, что женщины (55,6%) сами следят за бухгалтерией чаще, чем мужчины (46,8%). Бухгалтер в штате есть только у четверти российских предпринимателей — 25,5% бизнесменов выбирают традиционный подход к бухгалтерскому обслуживанию», — отмечается в материалах исследования.

Вот еще интересные цифры, о найме бухгалтера в штат по городам:

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  • 36,6% случаев — это Москва:
  • 22,7% — Екатеринбург:
  • 29,3% — Санкт Петербург.
Еще 14,8% опрошенных пользуются трудом бухгалтеров-фрилансеров.

Исследование также показало, сколько предприниматели тратят времени на ведение бухгалтерии.

Больше половины опрошенных предпринимателей (54,6%) тратят на документооборот менее пяти часов в неделю, еще треть (30,4%) — от 5 до 10 часов. Почти 5% предпринимателей (4,8%) посвящают документообороту больше 15 часов в неделю.

Комментирует Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, Член Генерального совета Партии Роста, Генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт»
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«На самом деле, бухгалтерия бухгалтерии рознь. И объем требований разный для, например, ООО и ИП. Для ИП ведение бухгалтерии сильно облегчено предоставляемыми онлайн-сервисами банка, в котором у предпринимателя открыт расчетный счет, где можно за считанные секунды создать счет на оплату, подать декларацию и посмотреть доходы и расходы. Для этого бухгалтерия абсолютно не нужна и нет никакого смысла оплачивать работу бухгалтера.

Мы не знаем выборку компаний, в которой проводилось данное исследование, поэтому делать выводы о делах компании, в которой нет бухгалтера не имеет смысла. Если в компании большие объемы продаж и штат сотрудников, то без бухгалтера им никак не обойтись насколько бы плохими не были дела в компании.

А для ИП, как я уже говорил, бухгалтер нужен далеко не всегда. По сути, 5 часов в неделю для ведения бухгалтерии — это показатель небольшой компании, где, скорее всего, нет больших объемов и работодатель предпочитает экономить на данной услуге».
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