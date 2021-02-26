Эксперты прогнозируют, что рост цен на жилье прекратится в этом году

Рост цен на жилье в стране остановится в 2021 году, даже если льготная ипотека будет продлена.

Об этом заявила вице-президент Центра стратегических разработок Диана Каплинская. Она объяснили это тем, что большинство граждан, имеющих возможность купить квартиру в ипотеку, уже сделали это.

Комментирует Евгений Евстифеев, член регионального отделения Партии Роста в Самарской области, коммерческий директор компании «ТрансНациональ».

«На фоне уже произошедшего скачка цен на недвижимость, можно с большой уверенностью сказать, что в 2021 году такого не повторится. Да, существенно спрос был подогрет льготной ипотекой, но погашение займов банкам каждый месяц никто не отменял. Плюс огромный удар по экономике нанесла трудная эпидемиологическая обстановка по всему миру, как итог — большое сокращение рабочих мест, которое отрезвит будущих заёмщиков средств по ипотечному кредиту.

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Спрос упадёт, а соответственно и рост цен на недвижимость остановится. Вероятность, что льготная ипотека будет продлена, присутствует, но во многом, именно она и подтолкнула рынок к скачку цен на недвижимость, частично нивелировав выгоду покупателя. Но дело в другом. В Европе доступные ипотеки для всех, нам необходимо стремиться к такому же показателю.

Сегодня же идет перекос — богатые богатеют, бедные беднеют. По нашему региону, неоднократно слышал о том, что большинство обеспеченных граждан, во время сложной эпидемиологической ситуации, задумавшись над тем, куда же вложить свои накопления, купили квартиры по льготной ставке. А вот те, кто по каким-то причинам испортил свою кредитную историю, или имеет слишком низкий доход, не смогли воспользоваться программой. Поэтому, считаю, что льготную ипотеку необходимо оставить, прежде всего как инструмент для поддержки более уязвимых слоёв населения».