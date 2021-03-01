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Как ПФР будет проводить «ретроконверсию» трудовых книжек

На днях был принят закон, предоставляющий возможность включать в электронную трудовую книжку записи о стаже до 2020 года.

Как это будет происходить, объяснили в отделении ПФР по Амурской области:

Органы Пенсионного фонда будут проводить так называемую «ретроконверсию» трудовых книжек.

Ретроконверсия трудовой книжки будет проводиться только при обращении гражданина в территориальный орган ПФР.

Запись в лицевой счет вносится на основании сведений бумажной трудовой книжки. Если же будут выявлены расхождения со сведениями, представленными ранее в ПФР, то будет проведена работа по их уточнению.

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