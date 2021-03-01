Минпромторг опубликовал список дорогих автомобилей на 2021 год для расчета налога. Он стал больше на 87 моделей

Минпромторг опубликовал Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей. В него включены 87 новых моделей.

Владельцы автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1 до тех пор, пока с момента выпуска машины прошло не более трех лет. Владельцы машин дороже 5 млн рублей и не старше пяти лет платят налог в двойном размере, а на автомобили ценником выше 10 млн рублей и возрастом до 10 лет — в тройном.

Для расчета налога не важно, за сколько на самом деле владелец купил автомобиль. Если модель включена в перечень, значит придется платить повышенный налог.

«Перечень формируется на основании информации о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей с учетом года выпуска соответствующих базовых версий автомобилей, предоставленных в Минпромторг России производителями и/или уполномоченными лицами производителей транспортных средств», — поясняет министерство.