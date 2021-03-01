ФНС напоминает о сроках сдачи уведомлений о КИК

ФНС на своем сайте напоминает о сроках сдачи уведомления о контролируемых иностранных компаниях (КИК)
С учетом изменений, внесенных в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 09.11.2020 № 368-ФЗ, уведомления представляются в следующие сроки:
- налогоплательщиками-организациями — не позднее 20 марта;
- налогоплательщиками-физическими лицами — не позднее 30 апреля.
Также обязательному представлению в налоговый орган подлежат документы, подтверждающие:
- соблюдение условий освобождения прибыли КИК от налогообложения;
- размер прибыли (убытка) КИК, независимо от наличия обязанности по учету дохода в виде прибыли КИК в налоговой базе по налогу на прибыль и НДФЛ.
Непредставление в установленный срок уведомления о КИК и документов, подтверждающих размер прибыли (убытка) КИК, влечет взыскание штрафа в размере 500 000 рублей.