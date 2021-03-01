После Люксембурга: на очереди Гонконг и Швейцария по обновлению налоговых соглашений

Минфин может начать переговоры по изменению налоговых соглашений с Гонконгом и Швейцарией. По этим юрисдикциям пока не принято окончательного решения.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.

«Кроме этого, сейчас рассматривается вопрос об инициировании переговоров о внесении аналогичных изменений в соглашения с Гонконгом и Швейцарией, но на данный момент по этим двум юрисдикциям окончательного решения правительством РФ не принято», — сказал Сазанов.

Об этом Алексей Сазанов заявил во время выступления на заседании Комитета СФ по международным делам.