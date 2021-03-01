Разработали единую форму согласия на обработку персональных данных

Роскомнадзор разработал специальную форму согласия на обработку персональных данных. Соответствующий приказ находится на утверждении в Минюсте.

«Коллеги были намерены сделать ее в наиболее простой и доступной форме для комфорта граждан. Я также надеюсь, что в целом форма согласия на обработку персональных данных в обозримом будущем сможет обрести унифицированный вид, люди фактически заранее будут знать ее содержание», — прокомментировал первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Депутат пояснил, что по новому закону «О персональных данных» граждане смогут свободно отзывать согласие на обработку персональных данных — как письменно, так и в электронном виде через специальную систему, передает ИА ТАСС.

Добавим, закон о запрете распространения персональных данных граждан России без их специального согласия вступил в силу с 1 марта. Операторы теперь обязаны удалять персональные данные по первому запросу их владельца.