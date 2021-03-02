В Краснодарском крае резко выроста стоимость патентов

Краснодарские законодатели резко увеличили стоимость патентов для индивидуальных предпринимателей. Закон № 4415-КЗ был подписан губернатором края 26 февраля.

Потенциальный доход вырос по всем видам деятельности. Например у ИП без работников в Краснодаре по всем бытовым услугам потенциальный доход составит 966 тыс. руб. Такая же сумма и для всех других городов из 1 группы. Для сравнения - по старой версии закона п/д по подобным услугам составлял от 140 тыс.руб.

Сдача в аренду квартиры до 50 кв.м.включительно оценена в 950 тыс.рублей. Таким образом, законодатели считают, что арендодатель получает за такую квартиру более 79 тыс. руб. в месяц! По старой версии закона потенциальный дохода на квартиру в 50 кв.м. составлял 486 тыс. руб.

Потенциальный доход при перевозках на один автомобиль составит 950 тыс. руб. в год, вместо 245 тыс. руб.

А вот по розничной торговле в некоторых случаях доход стал меньше, поскольку он теперь не зависит от вида продаваемых товаров.

Закон вступит в силу через месяц после официальной публикации. А пока действует старая редакция и если патенты будут получены по ней со сроком до конца года, то они не будут пересчитаны по новым правилам.