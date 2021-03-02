После 1 марта пособие на детей до 3 лет назначается по заявлению

До 1 марта действовал временный порядок назначения пособий на детей до 3 лет. В общем случае пособие назначается на год, и каждый год нало писать новое заявление.

Но в период с 1 апреля 2020 по 1 марта 2021 ежемесячная выплата на очередной год продлевалась автоматически и без заявления.

Этот льготный период завершился.

Если день рождения ребенка будет уже после 1 марта, то для продолжения получения выплаты родителям необходимо подать новое заявление и новый пакет документов в уполномоченные органы.

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Обратиться с заявлением на получение выплаты можно в любое время до достижения ребенком возраста трех лет. При подаче заявления в первые шесть месяцев со дня рождения ребенка выплата заявителю будет начислена с момента рождения. Когда ребенку исполняется 6 месяцев, выплата начисляется только со дня обращения.

Например, когда заявление подается на пятимесячного ребенка, заявителю сделают перерасчет и переведут всю сумму с момента рождения малыша, но если ребенку исполнилось шесть месяцев и один день, то такой перерасчет уполномоченные органы уже не сделают.

«Поскольку период автоматического продления завершился, родителям теперь необходимо самостоятельно обращаться в органы социальной защиты населения (если у них родился первый ребенок) или в ПФР (если в семье родился второй ребенок) с новым заявлением и документами. В обоих случаях родители могут также подать документы и в МФЦ», — пояснила председатель Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Татьяна Буцкая.