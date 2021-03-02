У россиян появилось больше «свободных денег». Но это из-за экономии, а не от улучшения благосостояния

В январе 2021 года вырос так называемый «индекс свободных денег». Этот термин означает ситуацию, когда доходы людей преобладают над расходами. Однако об улучшении благосостояния говорить не приходится — люди просто экономят.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир»,
ИСД максимально вырос за всю историю наблюдений, увеличившись в январе 2021-го на 82% по сравнению с декабрем прошлого года и на 22% — с январем. Более того, даже к январю 2019 года (точка отсчета индекса) рост составил 7%. ИСД демонстрирует динамику превышения доходов над расходами россиян, то есть возможности накапливать средства или тратить их на крупные покупки (техника, автомобили, жилье), которые невозможно приобрести, грубо говоря, на одну зарплату.
«Свободные деньги» в контексте исследования — это средства, которые остаются у домохозяйства после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг, пояснили в холдинге.
Правда, эксперты утверждают, что резкий рост индекса связан даже и не с появлением «свободных денег», а из-за коронавирусных ограничений. Тем более, что последние данные Росстата свидетельствуют о том, что по итогам 2020-го реальные располагаемые доходы упали на 3,5%.
Главное, чтобы эти данные в Кремле не узнали, о свободных деньгах. А то, чего доброго, решат, что пора новый налог вводить. На «свободные деньги» например.