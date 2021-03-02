У россиян появилось больше «свободных денег». Но это из-за экономии, а не от улучшения благосостояния

В январе 2021 года вырос так называемый «индекс свободных денег». Этот термин означает ситуацию, когда доходы людей преобладают над расходами. Однако об улучшении благосостояния говорить не приходится — люди просто экономят.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир»,

ИСД максимально вырос за всю историю наблюдений, увеличившись в январе 2021-го на 82% по сравнению с декабрем прошлого года и на 22% — с январем. Более того, даже к январю 2019 года (точка отсчета индекса) рост составил 7%. ИСД демонстрирует динамику превышения доходов над расходами россиян, то есть возможности накапливать средства или тратить их на крупные покупки (техника, автомобили, жилье), которые невозможно приобрести, грубо говоря, на одну зарплату.

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«Свободные деньги» в контексте исследования — это средства, которые остаются у домохозяйства после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг, пояснили в холдинге.

Правда, эксперты утверждают, что резкий рост индекса связан даже и не с появлением «свободных денег», а из-за коронавирусных ограничений. Тем более, что последние данные Росстата свидетельствуют о том, что по итогам 2020-го реальные располагаемые доходы упали на 3,5%.

Главное, чтобы эти данные в Кремле не узнали, о свободных деньгах. А то, чего доброго, решат, что пора новый налог вводить. На «свободные деньги» например.