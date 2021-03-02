На Мосбирже можно будет торговать 24 часа в сутки. Но пока это только планы

Московская биржа планирует предоставить возможность торговать клиентам 24 часа в сутки. Этот вопрос будет прорабатываться после запуска ранних торгов с 07:00 мск на всех рынках торговой площадки.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на управляющего директора по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Игоря Марича.

«Наша задача — чтобы все наши инструменты, все рынки, были доступны с утра. Пока мы говорим про 7 утра — как некий компромисс, который мы достигли с индустрией, с брокерами, с банками. Тем не менее, мы тоже смотрим в сторону 24/5. Ну а дальше <...> может и 24/7», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной запуску утренней сессии на срочном и валютном рынках.

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В свою очередь, вопрос запуска торгов на рынке акций и облигаций с 7:00 Мск будет обсуждаться после оценки результатов ранних торгов на срочном, валютном рынках и на рынке драгметаллов. Определенных ориентиров по датам запуска утренних торгов на фондовом рынке пока нет.

«Мы договаривались и внутри, и с участниками рынка, что сейчас запустим валюту и „срочку“, и после этого сразу можем начинать думать о том, как и когда мы запустим ранние торги — по-видимому, тоже с 7 утра — на фондовом рынке. Поэтому я думаю, что мы довольно скоро сможем вернуться уже с какими-то более точными представлениями. Опять же зависит это не только от нас, может, даже не столько от нас, но и от готовности рынка, брокеров, банков к этому, когда мы начнем торговать ранним утром еще и на фондовом рынке», — добавил Марич.