Заработала ГИС маркировки ювелирных изделий

Государственная интегрированная информационная системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК) будет запущена в 2021 году, как и планировалось ранее. Об этом сообщает Минфин.

Основные функции системы ГИИС — сбор, хранение, обработка и предоставление информации о происхождении и обращении драгоценных металлов, камней и изделий из них, организация специального учета участников рынка.

Предусмотрено поэтапное подключение к системе. С 1 марта 2021 года открылся доступ к первой части функционала. На первом этапе внедрения системы участники рынка смогут зарегистрироваться в ГИИС и встать на специальный учет, подав заявление в Федеральную пробирную палату. После постановки на специальный учет пользователи могут перерегистрировать карточку специального учета в системе, а также подать заявление на регистрацию именников изготовителя. С 1 сентября 2021 года все операции по специальному учету будут производиться уже в электронном виде: постановка, снятие, внесение изменений.

Более широкий функционал, в том числе возможность на добровольной основе нанести двухмерный штрих-код непосредственно на ювелирные изделия, будет доступен с 1 апреля 2021. Продажа немаркированных изделий будет запрещена с 2024 года.