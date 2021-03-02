Подведены первые итоги действия нового режима налогообложения КИК

ФНС подвела первые итоги действия нового режима налогообложения КИК, сообщает пресс-служба ведомства.

1 февраля 2021 завершился прием уведомлений о переходе на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний за 2020 год. Так, в 2021 году более 260 физических лиц воспользуются упрощенными правилами для уплаты налога в отношении имеющихся у них КИК.

Налогоплательщики, выбравшие для себя новый порядок уплаты, должны будут применять его не менее трех налоговых периодов. Те, кто не успел перейти на новый режим до 1 февраля 2021 года, могут перейти на него с 2021 года, представив соответствующее уведомление до 31 декабря 2021 года.

Напомним, что возможность налогообложения доходов исходя из фиксированной прибыли КИК была введена для физических лиц в 2020 году. При этом она распространяется на все КИК, контролирующим лицом которых является налогоплательщик с доходом:

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38,46 млн рублей за налоговый период 2020 года,

34 млн рублей за налоговые периоды начиная с 2021 года.

О переходе на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли КИК налогоплательщику необходимо уведомить налоговый орган, представив соответствующее уведомление до окончания налогового периода, в отношении которого он планирует перейти на новый режим. Его использование является правом налогоплательщика и применяется в добровольном порядке.

При переходе на новый порядок уплаты налога физлицам больше не нужно рассчитывать прибыль КИК исходя из финансовой отчетности, собирать значительный объем финансовой информации, самостоятельно определять налогооблагаемый доход по правилам Налогового кодекса РФ и представлять подтверждающие документы. Однако для таких контролирующих лиц сохраняется обязанность по ежегодному представлению уведомлений о КИК.