Местные власти могут продлевать договоры на размещение торговым палаткам без торгов. А они об этом знают?

Минпромторг поддержал предложение распространить льготный порядок продления на договоры размещения нестационарных торговых объектов.

В конце января Партии Роста обратилась к главе Минпромторга Денису Мантурову с предложением распространить действие Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на договоры размещения нестационарных торговых объектов (НТО).

«Исторически так сложилось, что в нашей стране сегодня НТО функционируют на основании двух разных документов, - говорилось в обращении. - В 2015 году в Земельный кодекс было введено понятие договоров на размещение. Видимо, планировалось, что они постепенно вытеснят договоры аренды. Однако в России законы нечетко регулируют правила размещения и демонтажа НТО, и во всех субъектах разрешительные документы выдавались и продолжают выдаваться на разный срок - от 1 года до 25 лет (на усмотрение региональной и муниципальной власти), на основании как договоров размещения, так и договоров аренды».

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«И те, и другие ларьки и павильоны ничем не отличаются друг от друга и работают в рамках правового поля, - констатировалось в обращении Партии Роста. - Однако те предприниматели, которые работают по договорам аренды, получили поддержку (закон №98-ФЗ позволяет им продлять договоры в заявительном порядке без участия в торгах), а те, кто используют договоры размещения – нет».

В ответном письме директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов пишет, что в случаях, когда отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон, к ним, согласно пункту 1 статьи 6 Гражданского кодекса РФ, применяется так называемый принцип аналогии закона.

«Принимая во внимание схожую правовую природу договора аренды земельного участка и договора на размещение НТО на земельном участке <…>, Департамент полагает, что к отношениям, связанным с увеличением срока действия договора на размещение НТО, могут применяться положения частей 6-8 статьи 19 Закона № 98-ФЗ», - говорится в ответе.

Иначе говоря, Минпромторг считает, что региональные и муниципальные власти и сегодня имеют право продлять договоры размещения НТО «в антикризисном порядке», без торгов. Никита Кузнецов напомнил, что 30 января Правительство издало распоряжение № 208-р, в котором органам власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендуется всемерно способствовать поддержке владельцев НТО. В двухмесячный срок со дня вступления распоряжения в силу (то есть до конца марта) в регионах и муниципалитетах должны быть приняты соответствующие нормативные правовые акты.