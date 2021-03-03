В каком случае можно списать в расходы безнадежную задолженность без попытки её взыскания

Признание списанной задолженности безнадежной по основанию истечения установленного срока исковой давности осуществляется вне зависимости от предпринятых налогоплательщиком мер принудительного взыскания такой задолженности. Такой вывод сделал Минфин в письме от 16.02.2021 № 03-03-06/2/10482.

Безнадежными долгами для целей главы 25 НК РФ признаются, в частности:

долги, по которым истек установленный срок исковой давности (статья 196 ГК РФ);

долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения (статья 416 ГК РФ);

долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено на основании акта государственного органа (статья 417 ГК РФ). При этом имеются в виду законодательные и нормативные правовые акты органов государственной власти и органов местного самоуправления;

долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено ликвидацией организации (статья 419 ГК РФ).

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Таким образом, при списании задолженности налогоплательщик может отнести ее к безнадежной задолженности по каждому из перечисленных в пункте 2 статьи 266 НК РФ оснований в отдельности.

В случае признания задолженности безнадежной по основанию истечения срока исковой давности следует руководствоваться порядком исчисления срока исковой давности, установленным подразделом 5 «Сроки. Исковая давность» части первой Гражданского кодекса РФ.

По истечении срока исковой давности, определяемого в соответствии с положениями ГК РФ, списанная задолженность может быть признана безнадежным долгом, который учитывается в составе внереализационных расходов отчетного периода, в котором истекает срок исковой давности (пункт 7 статьи 272 НК РФ).