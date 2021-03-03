«Дом.РФ» не справился с потоком желающих рефинансировать ипотеку по акции. И акция уже закончилась

Клиенты банка «Дом.РФ» массово жалуются на затягивание сделок по рефинансированию ипотеки. Менеджеры банка не смогли справиться с наплывом желающих.

Об этом пишут «РБК».

Банк сообщил об акции 4 декабря, действовала она до 28 февраля. Суть — рефинансирование ипотеки, взятой в другом банке, ставка начиналась от 7,1%. По условиям акции заемщик должен был успеть до 28 февраля подать заявку, а также собрать и подать все необходимые для одобрения документы.

На форуме banki.ru люди начали жаловаться, что не могут закрыть сделку. Представитель банка ответил, что часть обращений под акцию уже не попадут.

Специалист call-центра подтвердил корреспонденту издания высокую загруженность менеджеров «Дом.РФ», занимающихся рефинансированием.

«В Москве в феврале, когда действовала акция 0,5 процентного пункта скидки, сделки были записаны уже на март. Даже те, кто подпадал под эту акцию, физически не могли заключить сделку до конца акции», — сказал он.

Также он добавил, что такие клиенты больше не могут рассчитывать на акционную ставку.