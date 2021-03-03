В России разработают гостиничный стандарт «все включено»

В России могут появиться стандарты для оказания гостиничных услуг по системе «все включено».

Поручение проработать вопрос их разработки Ростуризму дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, узнал «Коммерсантъ». Одновременно ведомство должно до 5 марта сообщить о целесообразности включения мер по продвижению all inclusive внутри страны в нацпроект по развитию туризма.

В Ростуризме подтвердили, что работа над стандартами для all inclusive сейчас ведется. Там пояснили, что сейчас российские отели по-разному трактуют этот формат: в одном случае предусмотрены пять приемов пищи в день, в другом поесть можно 24 часа в сутки; в третьем включены алкогольные напитки, в четвертом — нет.

Для устранения недопонимания со стороны туристов Ростуризм намерен скорректировать действующие правила классификации отелей, выделив отдельно категории «все включено» и «ультра все включено».

Разработка новых стандартов — не единственное поручение Дмитрия Чернышенко. Ростуризм должен также проработать вопрос о введении моратория на банкротства туроператоров и агентов. Это необходимо для защиты интересов потребителей: из-за остановки международного туризма в период пандемии у участников рынка остались нереализованные обязательства перед туристами. Срок обязательств бизнеса по ним был отсрочен. В конце 2020 года сохранявшийся объем долга в Ростуризме оценивали в 16 млрд руб.