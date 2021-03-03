🔥 Ограничение в 3 балла при перерасчете пенсий работающим пенсионерам хотят отменить

В Госдуму сегодня внесен законопроект № 1122498-7 с поправками в Федеральный закон «О страховых пенсиях» в части увеличения максимального значения ИПК при перерасчете страховой пенсии.

Речь идет о работающих пенсионерах. Ежегодно в августе им делают перерасчет пенсии. Перечисленные за них взносы за прошлый год пересчитывают в баллы и эти баллы переводят в деньги.

Но есть одно но. Максимально работающему пенсионеру начислят 3 балла, в переводе в рубли — это около 200 рублей.

То есть даже если пенсионер заплатил взносов на огромную сумму, что соответствует прибавке к пенсии в размере около 1 000 руб., он получит не более 200 руб. Таковы правила.

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Эту систему хотят изменить. Законопроект предполагает, что. То есть по сути ограничение для работающих пенсионеров снимается, так как 10 — это максимум для всех. Это связано с предельной базой для взносов по ОПС.

Если для всех будет один предел (10 баллов), работающие пенсионеры не будут ущемлены хотя бы в плане начисления им баллов за работу (вопрос лишения их январской индексации оставим за скобками).

Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас законодательство в отношении работающих пенсионеров содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии, что не соответствует понятию и нормам социальной справедливости.

От себя отметим, что ограничение фактически тройное.

Во-первых, их лишили индексации. Во-вторых, им обрезали перерасчет тремя баллами. В-третьих, эти обрезанные баллы пересчитывают в рубли «по курсу», действующему не сейчас, а в год выхода их на пенсию.

По задумке авторов,, а значит уже с этого августа работающим пенсионерам могли бы платить больше, если бы проект приняли.