🔥 Ограничение в 3 балла при перерасчете пенсий работающим пенсионерам хотят отменить

В Госдуму сегодня внесен законопроект № 1122498-7 с поправками в Федеральный закон «О страховых пенсиях» в части увеличения максимального значения ИПК при перерасчете страховой пенсии.
Речь идет о работающих пенсионерах. Ежегодно в августе им делают перерасчет пенсии. Перечисленные за них взносы за прошлый год пересчитывают в баллы и эти баллы переводят в деньги.
Но есть одно но. Максимально работающему пенсионеру начислят 3 балла, в переводе в рубли — это около 200 рублей.
То есть даже если пенсионер заплатил взносов на огромную сумму, что соответствует прибавке к пенсии в размере около 1 000 руб., он получит не более 200 руб. Таковы правила.
Сколько добавили к пенсии работающим пенсионерам с 1 августа. Спойлер: не очень многоЭту систему хотят изменить. Законопроект предполагает, что вместо 3 баллов, будет 10. То есть по сути ограничение для работающих пенсионеров снимается, так как 10 — это максимум для всех. Это связано с предельной базой для взносов по ОПС.
Если для всех будет один предел (10 баллов), работающие пенсионеры не будут ущемлены хотя бы в плане начисления им баллов за работу (вопрос лишения их январской индексации оставим за скобками).
Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.
В пояснительной записке отмечается, что сейчас законодательство в отношении работающих пенсионеров содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии, что не соответствует понятию и нормам социальной справедливости.
От себя отметим, что ограничение фактически тройное.
Во-первых, их лишили индексации. Во-вторых, им обрезали перерасчет тремя баллами. В-третьих, эти обрезанные баллы пересчитывают в рубли «по курсу», действующему не сейчас, а в год выхода их на пенсию.По задумке авторов, новые правила должны заработать с 1 июля 2021 года, а значит уже с этого августа работающим пенсионерам могли бы платить больше, если бы проект приняли.