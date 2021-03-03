В ЦБ планируют нарастить долю переводов по СБП до четверти от общего числа

ЦБ до конца 2023 года планирует нарастить долю переводов по Системе быстрых платежей с 15 до 25% от общего числа межбанковских переводов.

Такая цель обозначена в новой версии проекта Стратегии развития национальной платежной системы на 2021–2023 годы, пишет «РБК».

Какие задачи ставит ЦБ:

В 2021 году доля переводов между клиентами банков через СБП должна составить 18%, в 2022-м — 22%.

К 2023 году к приему оплаты с помощью СБП, в том числе по QR-коду, должно подключиться 100 тыс. торгово-сервисных предприятий малого и среднего бизнеса (для 2021-го целевой показатель — 40 тыс., для 2022-го — 70 тыс.).

Доля карт «Мир» в общем объеме операций с банковскими картами в России к концу 2023 года должна вырасти до 27–30% против нынешних 23%.

Доля безналичных операций в денежном выражении должна вырасти с текущих 70 до 74% в 2023 году.

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Долю передачи финансовых сообщений через российский аналог SWIFT (Система передачи финансовых сообщений) к концу 2023 года планируется нарастить до 25% в трафике внутрироссийских операций через SWIFT (сейчас 18,8%).

«Показателей в проекте стратегии планируется достичь за счет реализации мероприятий, предусмотренных документом. Среди них — развитие Системы быстрых платежей, введение института небанковских поставщиков платежных услуг, применение инновационных технологий на платежном рынке и другие», — сообщилизданию представитель ЦБ.

Регулятор рассчитывает, что стратегия будет утверждена «в ближайшее время».