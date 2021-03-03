Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

В Госдуму внесли законопроект о штрафах для авиакомпаний за овербукинг

Группа депутатов фракции «Справедливая Россия» и сенатор Ольга Епифанова внесли в Госдуму законопроект, обязывающий авиакомпании выплачивать пассажирам 10-кратную стоимость билета в случае вынужденного отказа в перевозке из-за овербукинга. Текст документа в среду размещен в электронной базе данных нижней палаты.

«При осуществлении воздушной перевозки пассажиров перевозчиком не допускается реализация количества билетов на воздушное судно, превышающее количество мест на воздушном судне», — цитирует документ ТАСС.

В случае вынужденного отказа от воздушной перевозки пассажира в связи с нарушением данного ограничения и отказом в предоставлении места на воздушном судне «пассажиру возмещаются причиненные в связи с таким отказом убытки, а также выплачивается десятикратная стоимость билета, уплаченная за воздушную перевозку», указывается в законопроекте.

По словам одного из авторов инициативы, лидера справороссов Сергея Миронова, на популярные рейсы в горячий сезон авиакомпании продают на 5-10% билетов больше, чем мест в самолете.

«Сейчас такой овербукинг в России никак не регламентирован, и поэтому фракция „СР“ предлагает его запретить. С точки зрения этики и здравого смысла нельзя продавать билетов на рейс больше, чем посадочных мест в воздушном судне», — написал он в Telegram.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Всё о кадровом учёте: учимся составлять кадровые документы без ошибок
Экспресс-курс для кадровиков и бухгалтеров про основное в кадровом учете
Записаться
7410
12350 ₽
–40%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама