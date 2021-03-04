ФНС рассказала об основных изменениях по налогу на имущество физлиц

ФНС на своем сайте рассказала об основных изменениях по налогу на имущество физлиц с 2021 года.

В регионах, где налоговый период 2020 года является первым, вторым или третьим с начала применения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы, для расчета налога будет использован коэффициент 0,2, 0,4 и 0,6 соответственно. Для субъектов РФ с третьего года применения кадастровой стоимости налог рассчитывается с коэффициентом десятипроцентного ограничения роста, за исключением случаев, указанных в п. 8.1 ст. 408 НК РФ.

Ранее при обращении с заявлением о предоставлении льготы по уплате налога перерасчет его суммы производился не более чем за три налоговых периода, предшествующих году обращения. После вступления в силу Федерального закона от 23.11.2020 № 374-ФЗ отменены условия, ограничивающие количество периодов, за которые может проводиться такой перерасчет. Теперь налоговая льгота применяется с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на её реализацию.

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С 2021 года установлена процедура рассмотрения налоговым органом заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения. По его результатам налоговый орган направляет заявителю уведомление о прекращении исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением такого объекта с указанием основания прекращения исчисления налога, либо сообщение об отсутствии оснований для прекращения его исчисления с указанием причин отказа.

Кроме того, с 2021 года установлен понижающий коэффициент, применяемый при расчете налога начиная с 2020 года. Так, для объекта, образованного начиная с четвертого года применения в регионе в качестве налоговой базы кадастровой стоимости, сумма налога подлежит уплате с учетом коэффициента 0,6 применительно к первому налоговому периоду, за который исчисляется налог в отношении этого объекта. Правило не применяется при исчислении налога для объектов, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также предусмотренных абзацем 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ. Исключение — гаражи и машино-места, расположенные в таких объектах налогообложения.