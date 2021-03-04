Все о страховых взносах в 2021 году. Бесплатный вебинар

Страховые взносы — один из самых непростых вопросов. Налоговики сами путаются, на какие выплаты их надо начислять, а на какие нет. Неразберихи добавляют поправки в законы и зачастую противоположные по смыслу письма ФНС, фондов и Минфина.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Страховые взносы в 2021 году». Он пройдет 16 марта, начало в 11:00 по Москве.
На вебинаре:
I. Обсудим изменения законодательства, регулирующего уплату страховых взносов в:
- Пенсионный фонд,
- Фонд обязательного медицинского страхования,
- Фонд социального страхования.
II. Еще вопросы:
- Кто платит страховые взносы;
- Выплаты, подлежащие обложению страховыми взносами;
- Тарифы страховых взносов в 2021 году;
- Предельная база для начисления страховых взносов в 2021 году;
- Сроки уплаты страховых взносов в 2021 году;
- Кто имеет право на льготы по страховым взносам в 2021 году;
- Отчетность по страховым взносам в 2021 году.
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