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Все о страховых взносах в 2021 году. Бесплатный вебинар

Страховые взносы — один из самых непростых вопросов. Налоговики сами путаются, на какие выплаты их надо начислять, а на какие нет. Неразберихи добавляют поправки в законы и зачастую противоположные по смыслу письма ФНС, фондов и Минфина.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Страховые взносы в 2021 году». Он пройдет 16 марта, начало в 11:00 по Москве.

На вебинаре:

I. Обсудим изменения законодательства, регулирующего уплату страховых взносов в:

  • Пенсионный фонд,
  • Фонд обязательного медицинского страхования,
  • Фонд социального страхования.

II. Еще вопросы:

  • Кто платит страховые взносы;
  • Выплаты, подлежащие обложению страховыми взносами;
  • Тарифы страховых взносов в 2021 году;
  • Предельная база для начисления страховых взносов в 2021 году;
  • Сроки уплаты страховых взносов в 2021 году;
  • Кто имеет право на льготы по страховым взносам в 2021 году;
  • Отчетность по страховым взносам в 2021 году.

Записывайтесь сейчас! Вебинар бесплатный.

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