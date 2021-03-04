В 2021 году ФНС начнет рассматривать жалобы с помощью видео-конференц-связи

Налоговики к июлю этого года хотят разработать и утвердить порядок рассмотрения жалоб при помощи системы видео-конференц-связи.

Об этом говорится в Плане работы ФНС на 2021 год, скачать его можно во вложенном файле.

Такое рассмотрение жалоб, по мнению налоговиков, должно сократить временные и материальные затраты заявителей на участие в рассмотрении материалов жалоб, а также охрана здоровья всех участников споров.

Кроме того, налоговики планируют развивать платформу портала госуслуг, расширять прозрачность процесса рассмотрения материалов жалобы на всех этапах ее «жизненного цикла».

Также планируются к доработке прикладные подсистемы «Досудебное урегулирование споров», «Налоговые споры», АИС «Налог-3» и интернет-сервиса «Узнать о жалобе».