На «Госуслугах» с 1 марта появилась возможность подать отчетность в Росстат по форме «1-предприниматель». Потому что до этого многие бухгалтеры бились, как ее подать.
Радостью поделились в «Красном уголке бухгалтера».
«Я узнала, что оказывается дурную форму "1-предприниматель" в статистику можно отправить через Госуслуги. Ищется она там через одно всем известное место: набираешь в поисковой строке Росстат, и вываливается менюшка. Надо выбрать опцию "Сквозная проверка бизнеса". И — вуаля! Загрузить из 1С туда форму нельзя (или я не поняла — как) — заполнила так».
В комментариях пишут:
«Форма на Госуслугах только 1 марта появилась, так что вы узнали почти сразу. А смысла выгружать нет, там заполнять 3 минуты».
А еще спрашивают:
«Я ИП, мне позвонили из статистики, напомнили, что надо сдать 1-предприниматель и МП-сп, я упорно спорила, что, „МП“ ИП не сдают, но спорить было бесполезно, или я не права?».
На это пишут:
«Вы правы. И чего с ними спорить* ? Там посадили какую-нибудь девочку не телефон, она и обзванивает. А знаний у неё ноль».
Кто-то еще советует по ИНН на сайте Росстата узнать, что сдавать нужно:
«Вы проверьте на сайте статистики по НН какие отчеты надо сдать, „МП“ ИП выборочно сдают. у нас одно ИП должно сдать».
Пишут, что в этом году 1-предприниматель всем ИП нужно сдать.
«Речь о сплошном статнаблюдении. Форму 1-предприниматель в этом году сдают абсолютно все ИП. И проверять это на сайте статистики не надо».
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