На «Госуслугах» с 1 марта появилась возможность подать отчетность в Росстат по форме «1-предприниматель». Потому что до этого многие бухгалтеры бились, как ее подать.

Радостью поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Я узнала, что оказывается дурную форму "1-предприниматель" в статистику можно отправить через Госуслуги. Ищется она там через одно всем известное место: набираешь в поисковой строке Росстат, и вываливается менюшка. Надо выбрать опцию "Сквозная проверка бизнеса". И — вуаля! Загрузить из 1С туда форму нельзя (или я не поняла — как) — заполнила так».

В комментариях пишут:

«Форма на Госуслугах только 1 марта появилась, так что вы узнали почти сразу. А смысла выгружать нет, там заполнять 3 минуты».

А еще спрашивают:

«Я ИП, мне позвонили из статистики, напомнили, что надо сдать 1-предприниматель и МП-сп, я упорно спорила, что, „МП“ ИП не сдают, но спорить было бесполезно, или я не права?».

На это пишут:

«Вы правы. И чего с ними спорить* ? Там посадили какую-нибудь девочку не телефон, она и обзванивает. А знаний у неё ноль».

Кто-то еще советует по ИНН на сайте Росстата узнать, что сдавать нужно:

«Вы проверьте на сайте статистики по НН какие отчеты надо сдать, „МП“ ИП выборочно сдают. у нас одно ИП должно сдать».

Пишут, что в этом году 1-предприниматель всем ИП нужно сдать.

«Речь о сплошном статнаблюдении. Форму 1-предприниматель в этом году сдают абсолютно все ИП. И проверять это на сайте статистики не надо».