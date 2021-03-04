Банки будут получать цифровые досье на заёмщиков от налоговиков

Федеральная налоговая служба опубликовала план на 2021 год, в котором рассказала как об уже действующих, так и готовящихся проектах. Запланировано около 100 мероприятий. В их числе — совершенствование платформы по взаимодействию с банками.

Отчасти такая цифровая платформа уже работает — в прошлом году ее использовали для поддержки экономики во время пандемии COVID-19. Банки обходились без дополнительных подтверждающих документов, за короткое время получая верифицированные данные о статусе заемщика из государственных реестров, администрируемых налоговой службой.

Среди «наиболее востребованных» ФНС выделяет такие направления, как применение блокчейн-платформы для новых госпрограмм поддержки бизнеса, безбумажное предоставление услуг клиентам банков в рамках расчетно-кассового обслуживания и кредитования, а также «формирование досье клиента и профилирование его рисков».

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В частности, ФНС планирует ввести в эксплуатацию цифровую платформу оценки налогоплательщиков на основании налоговых данных при оказании им финансовых (в том числе банковских) услуг.

Сервис позволит разгрузить банки и сократить бумажную волокиту — заемщикам не придется подавать документы в разные организации, поскольку их кредитный профиль будет доступен в рамках единой платформы, говорят эксперты. Но не все из них оптимистично смотрят на развитие платформы. Часть из них опасается, что весь массив информации, собранный налоговой службой о налогоплательщике, в том числе в результате мероприятий налогового контроля, может оказаться в распоряжении банков. И это повышает риск утечки данных.

По материалам РБК.