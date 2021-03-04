ФНС становится владельцем самого большого массива данных о гражданах и организациях страны

Налоговая служба планирует создать цифровую платформу для передачи административных данных в другие заинтересованные госорганы, следует из ее плана деятельности в 2021 году. К административным данным, например, относятся данные онлайн-касс о продажах продуктов, собираемые ФНС.

Аналитическая платформа для электронного обмена данными с другими органами власти и иными потребителями данных находится на этапе проектирования. ФНС будет поставлять сведения, содержащиеся в налоговых декларациях, о задолженностях, данные контрольно-кассовой техники, приводят примеры в пресс-службе ФНС.

«Поставка данных будет осуществляться в автоматизированном режиме с учетом ограничений, предусмотренных нормативно-правовыми актами», — утверждает ФНС.

Помимо Росстата к работе над платформой уже подключился ряд региональных органов исполнительной власти, добавили там.

Эксперты отмечают, что наблюдается поступательное движение в сторону формирования в руках ФНС самого большого массива данных о физических и юридических лицах страны. Это удобно госорганам и другим заинтересованным лицам, но налогоплательщики воспринимают это негативно.

По материалам РБК.