Неполная уплата алиментов тоже подпадают под административную ответственность

Алиментщики, которые лишь частично выплачивают средства на содержание детей или нетрудоспособных родителей, также подпадают под административную ответственность.

Об этом говорится в постановлении Пленума Верховного суда «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», которое рассматривается сегодня.

В документе также сказано, что совершеннолетие ребенка не освобождает от ответственности за неуплату алиментов, если задолженность по ним образовалась до его 18-летия.

Пленум разъяснил, что «уважительными причинами неуплаты алиментов могут быть признаны такие обстоятельства, при которых неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей имела место независимо от воли лица, обязанного уплачивать алименты (например, в связи с его болезнью (нетрудоспособностью); по вине других лиц, в частности в связи с невыплатой заработной платы работодателем, задержкой или неправильным перечислением банком сумм по алиментам; вследствие обстоятельств непреодолимой силы; ввиду прохождения лицом военной службы по призыву».

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При этом в качестве уважительной причины не может рассматриваться несогласие алиментщика с размером сумм, подлежащих уплате. Не может расцениваться как основание для признания причины неуплаты алиментов уважительной и сам по себе факт совместного проживания лица, обязанного уплачивать алименты, с получателем алиментов.

Источник — ИА ТАСС.