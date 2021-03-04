Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как быстрее получать новости для бухгалтера

Это только по мнению руководства бухгалтеры «только чай пьют и кнопки нажимают». А на самом деле нет порой времени нужные в работе новости почитать.

У «Клерка» есть удобный телеграм-канал «Бухучет и налоги». Туда отправляются самые важные и актуальные материалы. 

Там гораздо удобнее выбрать, что читать, а что — пропустить. Либо вообще все пробежать глазами. На сайте что-то искать для этого не нужно. Этакий «мини-Клерк» в смартфоне.

Кстати, число его подписчиков на днях перевалило за 10 тысяч. А если быть более точным — 10 044 подписчика.

Подписывайтесь, если еще не сделали этого. Времени для работы это, конечно, не прибавит. Но зато не так сильно от нее отвлечет, что тоже иногда нужно.   

📌 Реклама
Онлайн-курс
Обособленные подразделения: регистрация, учет, налоги
Полный мануал для тех, кто уже открыл ОП или только собирается
Записаться
5850
9750 ₽
–40%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама