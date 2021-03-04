Пользователю продукции Apple заблокировали доступ к сервисам из-за просрочки по кредиту

Пользователь Apple пропустил платеж по кредитной карте Apple Card, и его отключили от всех сервисов компании.

Как пишет vc.ru, речь идет о зарубежном случае. Дастин Кёртис, дизайнер и инвестор, рассказал в блоге, что он случайно пропустил платеж по кредитке за новый макбук.

В результате он потерял доступ к iCloud, App Store, «Календарю» и другим сервисам — причем на всех устройствах, а восстановление доступа проходило с ошибками и задержками со стороны поддержки Apple.

Позже выяснились подробности.

Apple заявила, что блокировка Apple ID не связана с Apple Card, а компания не отключает сервисы за пропущенные платежи по карте. Дело в «стандартной политике Apple Store»: Кёртис должен был отправить старый ноутбук в trade-in Apple, чтобы получить скидку на новый MacBook Pro. Но он этого не сделал, а списать деньги с выбранного способа оплаты (Apple Card) не удалось — поэтому Apple занесла его Apple ID в «черный список».

Однако, с учетом того, что многие компании сейчас стараются вобрать в себя множество сервисов и платформ — те же Яндекс, Сбер, Mail.ru — не будет ли подобная идея и у нас в будущем практиковаться?

Например, пропустил человек платеж по кредиту, взятому в Сбере. И все, в «Окко» фильм посмотреть не дадут, в «Лавке» продукты откажутся доставлять, а уплаченную за них сумму заберут в счет платежа? И напоследок, всякие там умные устройства от Сбера откажутся включаться, видя просрочку по кредитам?

А если подобное случится вообще не из-за просрочки по кредиту, а к примеру, ФНС счет заблокирует? Во «мотивация» будет для бизнеса.

Пожалуй, хватит им идеи придумывать.