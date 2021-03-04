Сенаторы предлагают освободить от уплаты взносов вознаграждения советов домов

Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам планирует направить обращение главе Минфина Антону Силуанову с просьбой поддержать законопроект об освобождении вознаграждений членов советов многоквартирных домов от уплаты страховых взносов, сообщил в четверг первый зам. председателя Комитета Сергей Рябухин.

«Подготовлена законодательная инициатива, которая касается изменения 420-й статьи Налогового кодекса и регламентирует исключение из числа объектов обложения страховыми взносами вознаграждений членов советов многоквартирных домов», — сказал Рябухин на круглом столе Общественной палаты РФ.

Сейчас многие члены советов многоквартирных домов выполняют свою работу бесплатно, отметила председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева.

«У нас есть возможность принять решение и этим людям отчасти компенсировать свои затраты, но при этом с этого небольшого вознаграждения они вынуждены выплачивать отчисления в страховые фонды, что не только уменьшает их вознаграждения, но и, если они пенсионеры, автоматически делает их работающими и снижает размер их пенсии», — подчеркнула она.

По материалам ТАСС.