Титов оценил объем кредитования бизнеса по ставке 3% примерно в 250 млрд руб.

Объем кредитования по новой программе для бизнеса по ставке 3% может составить примерно 250 млрд рублей.

Такой прогноз дал бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Исходя из заявленных правительством планов охватить программой около полутора миллионов наемных работников, можно предположить, что суммарный объем кредитования дойдет примерно до 250 млрд рублей. Это меньше, чем 400 млрд рублей, которые были выданы по программе „ФОТ 2.0“ (антикризисные кредиты под 2% годовых), однако для бизнеса тоже весьма существенно», — сказал Титов.

По его словам, главное отличие двух программ в том, что на этот раз списания кредитов, если условия по численности сотрудников выполнены, не ожидается.

«То есть перед нами программа коммерческого кредитования, но по уникально низким ставкам», — уточнил он.

По материалам «ТАСС».