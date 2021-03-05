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Утверждены методические рекомендации к организации общественного питания

Роспотребнадзор утвердил Методические рекомендации к организации общественного питания населения. Документ опубликован на сайте ведомства.

Рекомендации разработаны в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с оказанием услуг общественного питания, а также при организации питания в организованных детских коллективах.

Приводятся рекомендации:

  • по организации водоснабжения и водоотведения;
  • по организации отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, естественного и искусственного освещения помещений и к условиям работы персонала;
  • по устройству и содержанию помещений и территории;
  • по используемым оборудованию, инвентарю, посуде и таре;
  • по транспортировке, приему и хранению пищевых продуктов;
  • по технологическим процессам изготовления продукции общественного питания;
  • по реализации готовых блюд, кулинарных и кондитерских изделий, полуфабрикатов;
  • по изготовлению кондитерских изделий с кремом;
  • по организации питания работников сельского хозяйства в период проведения сезонных полевых работ;
  • по особенностям организации питания детей.
В приложениях приведены в частности:

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  • рекомендуемый перечень оборудования и производственных помещений предприятий общественного питания;
  • рекомендации по правилам обработки установок для дозированного розлива питьевой воды;
  • журнал учета использования фритюрных жиров;
  • рекомендации по отбору суточных проб;
  • рекомендуемый состав производственных и вспомогательных помещений кондитерского цеха и пр.
Методические рекомендации не являтся обязательным документом, но могут быть использованы при организации мер по обеспечению соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания, в том числе при проектировании, строительстве и реконструкции предприятий общественного питания.
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