Утверждены методические рекомендации к организации общественного питания

Роспотребнадзор утвердил Методические рекомендации к организации общественного питания населения. Документ опубликован на сайте ведомства.
Рекомендации разработаны в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с оказанием услуг общественного питания, а также при организации питания в организованных детских коллективах.
Приводятся рекомендации:
- по организации водоснабжения и водоотведения;
- по организации отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, естественного и искусственного освещения помещений и к условиям работы персонала;
- по устройству и содержанию помещений и территории;
- по используемым оборудованию, инвентарю, посуде и таре;
- по транспортировке, приему и хранению пищевых продуктов;
- по технологическим процессам изготовления продукции общественного питания;
- по реализации готовых блюд, кулинарных и кондитерских изделий, полуфабрикатов;
- по изготовлению кондитерских изделий с кремом;
- по организации питания работников сельского хозяйства в период проведения сезонных полевых работ;
- по особенностям организации питания детей.
- рекомендуемый перечень оборудования и производственных помещений предприятий общественного питания;
- рекомендации по правилам обработки установок для дозированного розлива питьевой воды;
- журнал учета использования фритюрных жиров;
- рекомендации по отбору суточных проб;
- рекомендуемый состав производственных и вспомогательных помещений кондитерского цеха и пр.
Методические рекомендации не являтся обязательным документом, но могут быть использованы при организации мер по обеспечению соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания, в том числе при проектировании, строительстве и реконструкции предприятий общественного питания.