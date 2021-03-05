Поменяется форма СЗВ-М

В Постановление Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п, которым утверждена форма СЗВ-М, внесут изменения.
Соответствующий проект ПФР опубликован на федеральном портале.
Изменения крайне незначительные. Они вносятся в раздел 4 формы СЗВ-М.
Сейчас там такой текст:
«(указываются данные о застрахованных лицах — работниках, с которыми в отчетном периоде заключены, продолжают действовать или прекращены трудовые договоры, гражданско-правовые договоры, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, договоры авторского заказа, договоры об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательские лицензионные договоры, лицензионные договоры о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства)».Будет такой:
«(указываются сведения о застрахованных лицах, определенных статьей 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ „Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации“ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 51, ст. 4832; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24 февраля 2021 г., № 0001202102240012)».Как уточняется в пояснительной записке, проект разработан в целях приведения в соответствие перечня застрахованных лиц, в отношении которых представляется форма СЗВ-М с определением «застрахованные лица», установленным статьей 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ.