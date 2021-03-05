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Новому сотруднику можно выдать поношенную спецовку

Вправе ли работодатель выдать вновь принятому на работу работнику бывшие в употреблении средства индивидуальной защиты (спецодежду и средства защиты для работы на стройке)?

В этом вопросе разбирался Роструд. В письме № ПГ/01831-03-3 от 19.02.2021 сообщается, что СИЗ, пригодные для дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после проведения мероприятий по уходу за ними (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспыливание, обезвреживание и ремонт).

Пригодность указанных СИЗ к дальнейшему использованию, необходимость проведения и состав мероприятий по уходу за ними, а также процент износа СИЗ устанавливаются работодателем и фиксируются в личной карточке учета выдачи СИЗ.

Данные положения могут закрепляться работодателем в стандартах предприятия внутренними локальными актами либо определены коллективным договором.

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