ФНС начнет формировать реестры семей и домохозяйств уже в этом году

В 2021 году Федеральная налоговая служба совместно с Минтрудом, ПФР и Росстатом запустят пилотный проект определения уровня совокупного дохода российских домохозяйств.

В ближайшее время ФНС начнет формировать реестры семей и домохозяйств на основе данных из собственной автоматизированной информационной системы «Налог-3» и информационной системы ведения единого федерального информационного регистра населения, которая разрабатывается на основе ЕГР ЗАГС.

Они будут содержать сведения о составе семей и домохозяйств, их налогооблагаемых доходах и имуществе. Информация из этих реестров затем поступит в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), которая содержит сведения о других видах доходов, таких как пенсии, социальные пособия, выплаты и др., которыми располагают Пенсионный фонд и органы социальной защиты населения. На основе сопоставления этих данных возможно будет оценить совокупный доход семей и домохозяйств.

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Бюджет пилотного проекта составит 167 млн руб., которые служба получит из резервного фонда правительства — отметим, в сравнении с социальной значимостью проекта и его важностью для социальной политики это практически ничего не значащая сумма.

В пресс-службе ФНС заявили «Коммерсанту», что пилотный проект оценки доходов семей «не направлен на контроль и не несет фискальной функции, его цель — оценить реальный уровень обеспеченности семей и домохозяйств и сформировать предложения по оценке нуждаемости на основе административных данных».

ФНС избрана фактическим оператором «пилота» как структура, управляющая информсистемой регистрации в ЗАГСах.

Реформа подхода к обеспечению социальной поддержки населения обсуждается в правительстве уже несколько лет — основной аргумент в пользу изменения нынешних принципов распределения денежной и натуральной помощи состоит в том, чтобы обеспечить доведение максимальной помощи до действительно нуждающихся в ней семей. Введение адресности необходимо для того, чтобы исключить проблемы разрозненности данных правительства о доходах, имуществе и социальных выплатах конкретного человека, а также актуализировать методику определения домохозяйств.