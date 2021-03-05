Россиянам подсказали, как заработать пенсию в 50 000 рублей

Пенсия, как известно, бывает страховой и накопительной. Средняя страховая пенсия — 14 тыс. рублей. Если еще 36 тыс. рублей подучать в виде накопительной, то общий размер пенсии будет 50 тыс. рублей.

Как заработать такую накопительную пенсию, рассказал первый вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Эрлик.

Лайфхак:

для этого в течение 30 лет нужно каждый месяц переводить в НПФ по 10 тысяч рублей.

При таком раскладе к концу трудовой деятельности россиянину удастся скопить на счете 5,5 миллиона рублей, из которых 3 млн — это собственный капитал будущего пенсионера, 1,5 млн — процентный доход за весь период инвестирования средств.

Сергей Эрлик добавил, что деньги на счете в НПФ можно передавать по наследству.

Он также отметил, что повлиять на итоговый размер пенсии трудно, если рассчитывая только на страховую часть, даже при большой зарплате, поскольку действуют определенные лимиты.

Источник — Лента.ру