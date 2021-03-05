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Часть пользователей беспроводного домашнего интернета могут без него остаться. Но Минцифры сказало, что все будет хорошо

11 марта заканчивается разрешение операторам связи использовать частоты в диапазоне 3,4-3,6 ГГц. Что чревато для части пользователей беспроводного домашнего интернета его отключение.

Об этом пишет «РБК». со ссылкой на источник, близкий к Госкомиссии по радичастотам, которая, собственно, и должна выдавать такие разрешения.

По словам источника, операторы обсуждали продление указанного срока с представителями комиссии еще в прошлом году, наиболее активно об этом просили представители «МегаФона» и «Ростелекома».

«Этот вопрос должен был стать наиболее горячим на первом заседании ГКРЧ в этом году. Но поскольку оно до сих пор не состоялось, те, кто сейчас использует частоты 3,4–3,6 ГГц, 11 марта должны будут выключить передатчики», — рассказал собеседник издания.

Представитель «Ростелекома» заявил изданию, что компания рассчитывает на продление лицензий и уже подала соответствующие заявки, однако «коллизия в том, что ГКРЧ не собиралась с прошлого года, и просто нет заседания, на котором можно принять решение».

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По его словам, на частотах 3,4–3,6 ГГц компания развернула коммерческие сети беспроводного фиксированного доступа в интернет по технологии WiMAX в нескольких регионах.

«Сети работают до сих пор, их ресурсы используются как для оказания услуг конечным клиентам, так и для внутрикорпоративных нужд, — указал представитель „Ростелекома“. — Лицензии действуют, услуги оказываются, мы не видим оснований для непродления присвоения частот на новый срок. Иначе логично возникает вопрос о компенсации убытков пользователю частот».

С этими же частотами связано внедрение сетей 5G, против чего выступают силовики и «Роскосмос», считающие что будут созданы помехи для их систем связи.

Представитель Минцифры Андрей Кацуров уже сделал заявление, что проблемы коснутся очень малого количества пользователей. А заседание комиссии вот-вот состоится.
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«Российские абоненты не останутся без домашнего интернета», — заверил Канцуров.

По его словам, уже в ближайшее время планируется провести заседание ГКРЧ, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении срока использования частот в диапазоне 3,5 ГГц.

«Уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет. При этом они должны будут своевременно осуществить замену абонентского оборудования, чтобы исключить перебои со связью, которые могут коснуться крайне небольшого количества абонентов интернета (нескольких тысяч в разных регионах страны)», — добавил Канцуров.
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